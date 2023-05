Vieze kraan, aanrecht of afzuigkap: met deze tips krijg je rvs weer schoon én glimmend

SchoonmaaktipVlekken op een aanrechtblad van rvs: hoe maak je die schoon? En hoe houd je het mooi? Het huis kan eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken. In deze rubriek helpt schoonmaakexpert Marja Middeldorp om alledaagse problemen op te lossen.

Met een open keuken kan het flink storen als er vingers op de keukenkastjes staan, of het aanrechtblad niet schoon te krijgen is. Daar weet een lezer alles van: ,,Ons rvs-aanrechtblad vlekt enorm. Het wordt met schoonmaakazijn gereinigd, maar de eerste de beste waterdruppel laat daarna weer een vlek na. Is er een tip?’’

Die is er zeker, zegt Marja, die allereerst adviseert om voorzichtig te zijn met azijn. ,,Schoonmaakazijn is best wel agressief en zuur. Als je dat dagelijks gebruikt voor roestvast stalen materialen, is dat niet al te goed. Rvs kan best wat zuur hebben, maar geen hele potten augurken. Je beschadigt het materiaal dan eigenlijk, je put het uit’’, weet ze. ,,En dat is onnodig, want er zijn alternatieven.’’

Quote Als er één ding is wat schoonmaak­azijn niet schoon­maakt, is het vet Marja Middeldorp

Voor het dagelijkse onderhoud, adviseert Marja een simpel sopje. ,,Een klein beetje afwasmiddel of allesreiniger. De vlekken op het aanrecht zijn vaak vetvlekken. En als er één ding is wat schoonmaakazijn niet schoonmaakt, is het vet. Azijn en schoonmaakazijn zijn er echt voor kalk. Dat kun je best een keer gebruiken als je veel kalkaanslag hebt, maar zeker niet elke dag.’’

,,Dus deze mevrouw kan om te beginnen het beste haar aanrecht iedere dag even afnemen met een licht sopje, dat ontvet. En daarna even opwrijven’’, aldus Marja.

Hoe laat je rvs weer glimmen?

Maar Marja weet ook dat roestvast staal soms grondiger onderhoud nodig heeft om het mooi te houden. ,,Af en toe wil je het weer glimmend hebben. Dan is mijn tip om witte meubelolie te gebruiken en dat heel licht over het aanrecht aan te brengen en op te wrijven met een zachte doek. Maak geen achtjes of vormpjes, maar wrijf in rechte lijnen met de richting mee.” Probeer het altijd eerst even op een niet (goed) zichtbare plek.

Dit moet je eigenlijk zien als extra onderhoud van rvs, stelt de schoonmaakexpert. Het brengt als het ware een beschermlaagje aan. Ook voor kranen, spoelbakken, afzuigkappen en andere roestvast stalen materialen is deze methode toepasbaar. ,,Voor alles wat hoort te glimmen’’, zegt Marja.

Quote Als je een hardnekki­ger vlek hebt op rvs, van bijvoor­beeld erosie of roest, dan is koperpoets een alterna­tief Marja Middeldorp

,,Als je een hardnekkiger vlek hebt op rvs, van bijvoorbeeld erosie of roest, dan is koperpoets een alternatief. De meeste mensen zullen geen koper meer in huis hebben, maar zo’n klein blikje koperpoets zal niet in de weg staan. Daarmee haal je een vlekje zo weg, zonder dat je beschadigingen aanbrengt. Gewoon dun insmeren met een zachte doek, zoals we vroeger ook met een kandelaar deden, dan is de vlek zo weer weg.’’

En vergeet het opwrijven niet. ,,Dat is wat ik van jongs af aan ken. Opwrijven. Dat doet vaak meer dan het iedere keer afnemen. Vroeger gebeurde dat ook niet. Die emmers sop waren veel te zwaar om door het hele huis mee te nemen. Dacht je dat spiegels iedere keer weer nat werden gemaakt? Je wreef alles gewoon op. Ook nog eens beter voor je spulletjes.”

