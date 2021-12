Vier tuinklussen voor de maand december

Dus dit is het ideale moment om de tuin anders in te richten?

,,Precies. Je kunt de planten nu nog goed herkennen. Over een paar maanden is dat lastiger, omdat het dan een kale boel is. Wil je het terras wat groter of kleiner maken, of plaats maken voor nieuwe borders? Dan moet je nu de tuin in. Het is heerlijk om buiten te zijn. De warme chocomelk of koffie smaakt daarna nog lekkerder.”



Welke klussen kun je nog meer doen?

,,Het is sowieso goed om aan de vogels te denken. Die leggen hun reserves aan voor de winter, dus je kunt ze bijvoeren. Ook een schaaltje water is altijd goed als je geen vijver hebt. Als de vogels nu al weten waar ze voer kunnen halen, krijg je de hele winter vaste gasten in de tuin. Je kunt nu ook de nestkastjes mooi schoonmaken.”