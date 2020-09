Verkoop nieuwbouw loopt door, appartementen inmiddels duurder dan gezinswoningen

Al 75 jaar verknocht aan huurwoning, maar na overlijden van oma gaat de deur op slot

20 augustus ‘Ze moeten me hier wegdragen’, zei ze altijd. Zo verknocht was de oma van Wendy Jouvenaar na bijna 75 jaar aan haar (huur)huisje in Enschede. Dat wegdragen voltrok zich op 26 juni, toen Wilhelmina Jouvenaar-Wassenburg op 89-jarige leeftijd overleed. Kleindochter Wendy wil de woning in de familie houden. „Ik heb de koning geschreven.”