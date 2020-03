Verhuurders laten coronahulpverleners gratis in Airbnb's verblijven

De actie volgt op vergelijkbare initiatieven in Italië en Frankrijk, waar volgens Airbnb meer dan 6000 huizen door hosts zijn aangeboden aan medisch personeel. Het doel van het platform is om wereldwijd te helpen met het huisvesten van 100.000 medewerkers in de zorg en van nooddiensten. Zij zouden behoefte hebben aan een verblijf dicht bij het ziekenhuis, als ze bijvoorbeeld door drukte in bepaalde gebieden worden overgeplaatst.

Airbnb zoekt Nederlandse partners om medisch personeel te koppelen aan hosts die hun accommodatie beschikbaar willen stellen. Deze partners kunnen verblijven reserveren namens medisch personeel en erop toezien dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

Toerisme droogt op

De verhuurders van huizen of kamers via websites als Airbnb zien net als hotels hun inkomsten flink afnemen sinds de coronacrisis. Grenzen zijn dichtgegaan en vluchten gecanceld, waardoor de reisbranche grote klappen te verduren krijgt. In de Ierse hoofdstad Dublin werd een piek geconstateerd in het aantal aangeboden huurwoningen. Volgens een vastgoedexpert had dat direct te maken met de terugloop van kort toeristisch verblijf in dat type woningen.