Verhuurder wil Hanni na 35 jaar weg hebben uit haar huis, maar ze weigert: ‘Dat zullen we nog wel eens zien’

Hoeveel kost verbouwing uit Kopen zonder kijken echt? ‘53.000 euro is niet realis­tisch’

Het zesde seizoen van Kopen zonder kijken eindigt maandag met weer een flinke verbouwing. Ferdi, Karlijn en hun dochter Sare wonen in een huurhuisje in Zwolle en kopen in het televisieprogramma een huis zonder dat ze het vooraf gezien hebben. Voor 53.000 euro wordt het uiteindelijk verbouwd. Maar hoe realistisch is dat bedrag?