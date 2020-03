‘Vergunningverlening nieuwe huizen komt volgend jaar stevig op gang’

Bouw van woningen in regio Amsterdam valt stil, stikstof niet enige boosdoener

10 maart In het laatste kwartaal van 2019 zijn in Amsterdam nog maar 77 vergunningen aangevraagd voor nieuwe woningen. In heel Noord-Holland krijgen projectontwikkelaars hun plannen maar moeilijk van de grond, terwijl de woningnood er juist het hoogste is van heel Nederland.