Vergoeding voor terugleveren stroom bij duizenden mensen te laag

Ongeveer 20.000 Nederlanders met bijvoorbeeld zonnepanelen kregen gemiddeld 60 euro te weinig overgemaakt. De toezichthouder heeft de energieleveranciers hierop aangesproken. Die waren direct tot terugbetaling bereid en consumenten hebben dit bedrag inmiddels teruggekregen of krijgen dit alsnog.



De ACM had anders lasten onder dwangsom of boetes kunnen opleggen. Mensen met zonnepanelen die zelf stroom opwekken maar dat niet allemaal zelf gebruiken, geven dit terug aan het openbare net. De vergoeding die ze hiervoor krijgen, wordt verrekend met de stroom die ze afnemen.



Bij sommige consumenten is tussentijds een meteropname geweest, bijvoorbeeld omdat zij een nieuwe meter kregen of omdat de tarieven veranderden. Daarbij maakten de bedrijven een fout op de jaarafrekening.