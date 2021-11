Vastgoedinvesteerders zitten klem: ‘Mag elf appartementen maar verhuren aan twee mensen’

VIDEO Bob helpt jong stel uit de droom in Kopen zonder kijken: ‘Totaal niet realis­tisch’

Het jonge stel Lynn en Martijn schakelde gisteravond in de slotaflevering van Kopen zonder kijken de hulp van makelaar Alex en bouwkundige Bob in. Met een budget van 400.000 euro kon het koppel een prima huis in Apeldoorn kopen, maar hun wensen waren volgens Bob ‘totaal niet realistisch’. ,,Niet voor hun leeftijd en niet voor hun budget.”

