Vandebron verhoogt energietarieven nu al: ‘Situatie zo bizar dat we anders moeten handelen’

18 oktober Het is dringen in de bouwmarkt nu de energieprijzen de pan uit rijzen. Tochtstrips, radiatorfolie en glaswol zijn niet meer aan te slepen. Het kost je een paar duizend euro, die je ook zeker weer terugverdient. ,,Het helpt echt. In plaats van 144 betaal ik nu 52 euro per maand.’’