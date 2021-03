Van deze vergeten vruchten in de tuin kun je sap en jam maken

Over de eerste twee kan ik kort zijn: laat die vooral vergeten blijven. Mispels smaken naar zweetsokken met suiker en wie ooit het wrange sap van duindoornbessen heeft geproefd, verlangt niet naar een tweede keer - hoeveel vitamine C dat sap ook mag bevatten. Er zijn grenzen. De gele kornoelje, Cornus mas, verdient het wel uit de vergetelheid te worden opgediept. Je zou deze struik de inheemse tegenhanger van de toverhazelaar kunnen noemen. Hij bloeit in februari, iets later dan de toverhazelaars, met bestoft gele bloemen. Dat de gele kornoelje inheems is, wil niet zeggen dat je hem overal in het wild tegenkomt. Ik heb er nog nooit een in het bos zien staan. Maar als je op kalkrijke grond woont, schijnt die kans groter te zijn.



Naast zijn vroege bloei heeft Cornus mas nog andere deugden: de struik laat zich gemakkelijk in vorm knippen en het is dan ook niet moeilijk om er een stevige en ondoordringbare haag van te maken. Ook heb ik weleens een tuinprieel gezien dat helemaal uit gele kornoelje bestond. Hij draagt in het najaar overvloedig vruchten en werd daarom vroeger in boomgaarden aangeplant, vooral in Limburg, waar de vruchten gebruikt werden als vulling van de beroemde Limburgse vlaai.