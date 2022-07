Valentijn (38): ‘Een groot deel van mijn energiekosten wordt vergoed door mijn werkgever’

EnergierekeningHoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Valentijn (38) uit Leeuwarden.

Hoe woon je?

,,Met mijn gezin ben ik in 2019 verhuisd van een slecht geïsoleerde jaren 30-woning naar een nieuwbouwhuis met energielabel A. Een enorme stap voor ons. Ik woon er samen met mijn vriendin en dochter (17). We zijn de eerste bewoners en onze tussenwoning heeft een woonoppervlak van 150 vierkante meter.

Wil je zelf mét naam meedoen met deze rubriek? Mail dan naar wonen@dpgmedia.nl. Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

Het huis had standaard drie zonnepanelen met een opbrengst van slechts 250 wattpiek per stuk. Die hebben we verwijderd in 2020 en er vijftien nieuwe neergelegd van 340 wattpiek per stuk. Ze liggen op het zuiden, net als onze woonkamer en tuin. We hebben geen warmtepomp, wel een elektrische auto en we koken op elektra.

De stap naar nieuwbouw was voor ons een bewuste keuze. We zijn zelf geen klussers en hier hebben we een stuk minder onderhoud aan. Ook zijn alle apparaten nieuw en zuinig, het is hier allemaal ingericht op duurzaamheid. Dat sprak me aan. Op de extreme winterdagen na, hebben we weinig tot niets nodig hier.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,In september 2021 heb ik een 3-jarig contract afgesloten bij Greenchoice. Gezien de gestegen energieprijzen ben ik daar heel blij mee. Voorheen wisselde ik elk jaar van leverancier, maar nu heb ik het voor het eerst lang vastgezet door de toenemende onrust op de energiemarkt. We betalen een voorschot van 160 euro euro. Dat is bewust wat te veel, vanwege de elektrische auto. Mijn werkgever vergoedt die kosten. Dat gaat automatisch, de gegevens uit de app van de laadpaal worden uitgelezen en doorgestuurd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Afgelopen jaar verbruikten we 9500 kWh aan stroom, maar we wekten ook 4850 kWh op. Het grootste verbruik zit in de auto, ik zit namelijk veel op de weg. Die kostte afgelopen jaar zo’n 7000 kWh. Ons gasverbruik zat op 750 kuub. Uiteindelijk kwamen we afgelopen jaar uit op ongeveer 140 euro per maand, waarvan dus een groot deel werd vergoed door mijn werkgever omdat de auto de grootverbruiker is in ons huishouden.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Die extra zonnepanelen gaan nu als een tierelier. We hebben dit jaar al veel zon gehad, want we zitten nu halverwege het jaar al op 3150 kilowattuur aan opgewekte stroom. In huis hebben we de thermostaat altijd op 19 graden staan. Beneden hebben we vloerverwarming en boven staan de radiatoren nooit aan.

We hebben overal ledverlichting, en bewegingssensoren in de gang beneden en boven. Onze droger is een warmtepompdroger, maar die gebruiken weinig. Met een tuin op het zuiden hangt de was vaak buiten. We hebben een douche en een bad en dat bad wordt wel regelmatig gebruikt. Zo’n drie à vier keer per week. Dat is denk ik onze grootverbruiker in gas. Zelf ga ik er nooit in, maar ik krijg geen huis zonder bad voor elkaar met twee vrouwen hè.

Ik heb weleens nagedacht over een warmtepomp, maar mijn gaskosten zijn nu ongeveer 70 euro per maand. Dat vind ik voor nu dan een te grote investering voor wat het me zou gaan opleveren. Misschien als straks mijn energiecontract afloopt.”

De achternaam van Valentijn is bekend bij de redactie. Bij uitzondering wordt die op verzoek van de geïnterviewde niet online gedeeld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.