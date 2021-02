Uwe (76): ‘Ik kan slapend rijk worden met die zonnepanelen’

energierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Uwe Smit (76) uit Julianadorp.

Hoe woont u?

,,Ik woon in een vrijstaande woning van 120 vierkante meter. We hebben het in 1989 laten bouwen, dus de isolatie is van die tijd. Daarna is er niets extra’s meer aangebracht. Ik heb vloerverwarming die wordt verwarmd met een hybride warmtepomp uit 2017, deels elektrisch en deels op gas. Met het koude weer onlangs kon die het net warm houden, maar het had niet veel kouder moeten worden. Ik heb zestien zonnepanelen, acht uit 2012 en acht uit 2017. Helaas ben ik weduwnaar, dus ik woon alleen. Ik heb nu wel een weekendrelatie, waardoor ik om het weekend weg ben.”

Wat staat er op uw jaarrekening?

,,Ik kreeg 291,68 euro terug. Dat komt vooral doordat ik liefst 425 euro welkomstkorting heb gekregen voor een contract van drie jaar vast. Waarom ik dat heb? De historie leert dat alles alleen maar duurder wordt. Toen ik in 1961 bij de marine begon, verdiende ik 198 gulden. Daar zou ik nu niet meer mee kunnen uitkomen. Mijn totaal aan energiekosten was 138,96 euro. Dat was op basis van 2761 kWh stroom (1529 normaal en 1232 dal) en 140 kuub gas. Ik heb 3834 kWh teruggeleverd. Ik heb een contract waarbij ik meer geld krijg als mijn opgewekte energie wordt geleverd aan medegebruikers van de energiemaatschappij. Ik kan slapend rijk worden met die zonnepanelen, alleen wil de zon helaas ’s nachts niet schijnen.”

Ben u zuinig met energie?

,,Heel zuinig. Er brandt geen lamp te veel in mijn huis. Ik verwarm ook maar één kamer: de woonkamer. In de andere kamers ben ik toch niet. Het is 20 graden in huis, ’s nachts 18 graden en als ik de weekenden weg ben slechts 15 graden. Ik heb geen bijzondere elektrische apparaten. Een oven, een afwasmachine, een wasmachine. En een wasdroger, maar die gebruik ik nooit. Ik heb die ooit aangeschaft, maar ik vind het geen handig apparaat. Ik ben ook geen tv-kijker. Ik heb andere hobby’s. Vaak zit ik in de avond in de kamer te lezen. Ik heb ruim 800 boeken over de historie. Soms taaie kost, maar ik vind het fascinerend. Ik houd mijn verbruik ook goed bij. Eigenlijk zou iedereen dat moeten doen. Reken goed de mogelijkheden door en kijk waar je op kunt besparen. Want rekenen is alles. Meten is weten.”

Woon u prettig?

,,Zeker. Ik ben niet van plan om weg te gaan. De omgeving is lekker rustig. Ik ken hier veel mensen. Zeker uit mijn marinetijd. Dus ik probeer sociaal actief te zijn. Er is al een traplift aanwezig, die zit er nog in omdat mijn overleden vrouw die gebruikte. Gelukkig heb ik ‘m nog niet nodig. Ik hoop hier dus nog lang te mogen leven.”

Verantwoording

Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

Bron: Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.