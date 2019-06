Unieke samenwerking zorgt voor verduurzaming 2.000 huurhuizen in Brabant

Bij de verduurzaming van woningen moet je met name denken aan het isoleren van vloer, muur of dak, laat Hans Geertman, directeur van Huybregts Relou weten. ,,Eventueel gasloos maken van huizen zou in een volgende fase nog kunnen volgen.”

Lagere energierekening

Vanuit de klimaatdoelstellingen van het kabinet wordt van corporaties verwacht dat ze hun woningbezit verduurzamen. Hierdoor ontstaat er in de regio meer vraag naar bouw- en renovatiewerk dan de bouwbedrijven aan kunnen. Bij de bouw van nieuwe huizen is ook een tekort aan mankracht. Daar zie je een ontwikkeling van meer prefab-woningen ontstaan, oftewel huizen die grotendeels in de fabriek zijn gemaakt en op de bouwplaats alleen nog maar in elkaar hoeven te worden gezet.