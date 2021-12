Torenhoge energiekosten als je in oud pand woont? Niet voor Marnix: ‘Ik betaal jaarlijks 60 euro’

Bobbie Bodt koopt huis in woningcri­sis: ‘Wel 60 bezichti­gin­gen gehad’

Al jaren spaart de 29-jarige Bobbie Bodt voor een huis. Dat de woningmarkt volledig overspannen is wanneer ze eindelijk de stap financieel kan zetten, houdt haar dan ook niet tegen. In haar YouTube-serie Bobbie’s Hoogste Bodt laat ze zien hoe het kopen van een huis in deze crisis eraan toegaat.

4 december