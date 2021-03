Toezichthouder schrapt boete voor huiseigenaren die woning van gas afkoppelen

Consumenten hoeven niet te betalen wanneer ze hun gasaansluiting laten verwijderen. Dat heeft toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald. De verwijderkosten van de gasaansluiting worden in plaats daarvan betaald door iedereen die nog wel op het gasnet is aangesloten, via de periodieke aansluitvergoeding.

Het besluit geldt voor alle kleinverbruikers van gas. Dat is een aansluiting die niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat. Mensen die permanent geen gas meer geleverd willen krijgen, moeten daarvoor wel een verzoek indienen bij de netbeheerder, dan hoeven ze niet te betalen. Een aanvraag doen kan volgens de ACM laagdrempelig, bijvoorbeeld via mijnaansluiting.nl.

Over de zogenoemde ‘afsluitboete’ is de afgelopen jaren flink gesoebat. Onder aanvoering van techwebsite Tweakers wisselden pioniers kennis uit over hoe om te gaan met de verwijderkosten die netbeheerders rekenden. In veel gevallen ging het om zo'n 500 tot 800 euro. De verwijderkosten werden gezien als boete omdat het vanuit de klimaatdoelstellingen van het kabinet juist de bedoeling is dat alle huizen op termijn van het gas worden afgekoppeld (in 2050). Pioniers zouden op deze manier worden bestraft en spanden rechtszaken aan.

In november schreef toenmalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken) al in een brief aan de Tweede Kamer dat mensen die van het gas af willen, daarvoor niet langer een ‘afsluitboete’ zouden moeten betalen. Eerder oordeelde de rechter al in verschillende zaken dat burgers niet voor de kosten hoefden op te draaien. Nu is de regel ook officieel vastgelegd en gepubliceerd in de Staatscourant.

