Tijmara moest het altijd doen met balkon, maar nu heeft ze eindelijk een tuin: ‘Tijd voor meer groen’

Mijn Tuin Bianca komt helemaal tot rust in haar tuin

11 april Bianca Noordman is maar wat blij met haar tuin. Het is een van de redenen waarom ze bijna drie jaar geleden haar nieuwbouwhuis kocht. Ruim 700 vierkante meter groot, uitkijkend op het water. Het is haar rustpunt in een druk stads bestaan. ,,Ik snap niet dat je niet van tuinieren kan houden.” Wij gingen bij haar langs voor de rubriek Mijn Tuin.