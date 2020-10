Tijd om na te denken over een struik- of boompioen: zo laat je ze mooi bloeien

Ik moet iets rechtzetten, of eigenlijk: aanvullen. Een paar weken geleden schreef ik over het verplanten van pioenrozen. Maar liefst twee kwekers van pioenen reageerden. Kort samengevat schreven ze: 'Leuk stukje over pioenrozen. Maar u vergeet het belangrijkste: plant een pioenroos altijd in verse grond. Plant je hem terug op de plaats waar hij heeft gestaan, dan wordt het nooit meer wat'. Ze hebben gelijk, ik had daarop moeten wijzen.

Nu ik het toch over pioenrozen heb - het wordt tijd om eens na te denken over het planten van die andere pioenroos: de struik- of boompioen. Want pioenen kun je scheiden in twee groepen: de vaste planten waarvan blad en stengels in het najaar afsterven en de minder bekende boompioenen waarvan het blad in het najaar afvalt, maar waarvan het houtige frame overeind blijft staan.

Makkelijk

Boompioenen zijn struiken tot 2 meter hoog. Mooi zijn ze niet, in de winter zonder blad, maar alles wordt goedgemaakt als in mei het blad en de bloemen verschijnen. Twee soorten houden van schaduw: Paeonia delavayi, met kastanjerode bloemen, en Paeonia lutea, met gele bloemen. Het zijn makkelijke struiken die het zelfs goed doen in matige tuingrond. De bloemen van Paeonia delavayi zijn zo donker dat je de struik bij voorkeur zo moet planten dat het zonlicht door de bloemen valt. Dan gaan ze gloeien.

Paeonia delavayi.

Boompioenen hebben decoratief, diep ingesneden blad en ook zonder bloemen zijn de struiken mooi om te zien. Zo mooi, dat vrienden en kennissen je steevast om een stek vragen. Nu zijn boompioenen lastig te stekken, maar gemakkelijk te zaaien. De zaden zijn zwart en groot als knikkers. Zaai de zaden in potten en laat die 's winters buiten staan. Eén zaad per pot is genoeg. In het voorjaar zullen de kiemplanten met kracht uit de grond schieten. Geef ze als jonge plant weg, want de snelgroeiende wortel zit al gauw klem in een pot.



Een derde soort, Paeonia suffruticosa, blijft een stuk lager. Het struikje wordt nog geen meter hoog, maar de gevulde bloemen benaderen de grootte van een bruidstaart. Dit is barok ten top. De bloei duurt kort, maar langer dan een week zou je deze overdaad ook niet aankunnen. Paeonia suffruticosa houdt van zon. De bloemen variëren in kleur van wit en lichtgeel tot paars en roze.

De planten die je in het tuincentrum ziet staan, komen bijna altijd uit een koelschip waarin ze vanuit Japan zijn geïmporteerd. Ze arriveren met kale wortels en worden na aankomst opgepot. Dat kun je constateren als je de pot op zijn kop houdt en de losse potgrond op de grond valt. Dat is niet erg - hoewel het personeel van het tuincentrum daar misschien anders over denkt - want als je de struikpioen nu plant, is de grond nog warm en kan hij voor de winter wortelen.

