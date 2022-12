Tien tips om je huis en tuin te wapenen tegen de vorst

Koophuizen 0,5 procent goedkoper in oktober, derde daling op rij

De huizenprijzen zijn in oktober met 0,5 procent gedaald vergeleken met de voorgaande maand, hebben het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekendgemaakt. De twee maanden daarvoor, in september en oktober, was er ook al sprake van een daling.

