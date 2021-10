Tien planten waar de slak niets van moet hebben

Make-over Marscha en Juliën krijgen hulp na onenigheid over interieur­stijl: ‘Ik vind het net een ziekenhuis’

27 september Het interieur van hun bijzondere woning in Geldermalsen is niets anders dan een concessie. Juliën en Marscha hebben stijlvoorkeuren die totaal niet bij elkaar passen en zijn allebei niet tevreden over de uitkomst. Een half miljoen kijkers van het SBS-programma Weer verliefd op je huis zien dat stylist Frans Uyterlinde de twee toch bij elkaar brengt, met behulp van de Japanse levensfilosofie Wabi sabi.