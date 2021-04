Thuisblijvers schrikken inbrekers af: in alle provincies minder delicten

Dataplatform Local Focus heeft de cijfers in kaart gebracht en merkt op dat in alle provincies het aantal inbraken is gedaald. In Limburg halveerde het aantal inbraken bijna. Van de twintig grootste gemeenten steeg het aantal woninginbraken alleen in Zoetermeer. Haarlem en Zwolle telden de afgelopen maanden relatief de minste inbraken, Eindhoven en Breda juist de meeste.

Meer mensen thuis

Toch ziet de politie het als een positieve trend dat ongenode gasten minder vaak een huis binnendringen, met alle ellendige impact die het kan hebben op bewoners. Waar er in 2012 nog bijna 100.000 (pogingen tot) inbraken waren, was dat in 2018 al gehalveerd. ,,De daling is te verklaren door jarenlange campagnes van de overheid en verzekeraars. Er is meer bewustzijn en mensen doen meer om een inbraak te voorkomen”, zei inbraakexpert Youri van der Avoird eerder in een interview met deze site. Zo is het hang- en sluitwerk bij veel huizen aanzienlijk verbeterd en is er meer toezicht van buurtpreventieteams en camera’s.