Thuis aan het werk? Neem je werkplek weer eens onder handen: ‘Zet je bureau bij het raam’

Hoe maak je een thuiswerkplek ook een mooie plek, waar begin je precies?

,,Het is belangrijk om je thuiskantoor zo goed mogelijk af te stemmen op je persoonlijke voorkeuren. De één heeft aan een pennenbakje en laptop genoeg, de ander is een rommelkont en heeft veel opbergruimte nodig. En investeer niet alleen in mooi meubilair, maar ook in kwalitatief goed meubilair dat ergonomisch verantwoord is. Dat kost wat meer - zeker goede bureaustoelen zijn kostbaar - maar ze kunnen ook jaren mee.”



,,Merken die al van oudsher kantoormeubilair maken, hebben jarenlange kennis in huis die in nieuwe bureaustoelen wordt verwerkt. Vaak zijn ze nog mooi ook. En sluit bij de keuze voor een goede bureaustoel zeker de vintage exemplaren niet uit. Een vintage Eames ging en gaat decennia mee. Ook werd er vroeger door merken zoals Ahrend en Gispen zeer degelijk kantoormeubilair gemaakt dat mooi is, gemaakt om lang op te zitten en nog betaalbaar ook. Sommige oude, tijdloze ontwerpen worden zelfs weer opnieuw uitgebracht, zoals de Revolt van Ahrend.”



,,De hoogte van het bureau pas je vervolgens aan op je bureaustoel. Je kan voor een op maat gemaakt bureau of werkblad kiezen om ruimte te besparen of om loze ruimte te benutten. Of je koopt een tafel, legt er een mooi blad op en combineert het met vintage ladekasten die je ernaast zet. Heb je een aparte werkkamer, dan is een bureau dat los in de ruimte staat prachtig. Een bureau dat van de muur af of zelfs midden in een ruimte staat, benadrukt wat de functie van de ruimte is. Het creëert daarnaast opberg- en beenruimte én, voor sommigen ook heel belangrijk, ruimte om te ijsberen. Boven alles is het devies om voor een werkend samenspel tussen vorm en functie te kiezen.”