Theo en Annelies hebben een tuin van 54.000 m²: ‘Soms zie je sleepsporen van dassen, geweldig’

vraag 't vtwonen ‘Een boom in je huis is helemaal hot’

8 juni Het begon in restaurants en inmiddels zijn uit de kluiten gewassen planten ook in huis populair aan het worden. Wat doet een boom in huis met het interieur, vragen we aan Liza Wassenaar van vtwonen, die zelf koos voor een exemplaar dat tot aan het plafond reikt.