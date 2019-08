Tekort aan studentenkamers blijft nog zeven jaar groot probleem

Om in de twintig Nederlandse studentensteden het tekort aan studentenkamers in te lopen, moet nog veel gebeuren. Zoals het er nu uitziet, zijn er tot het studiejaar 2025-2026 zo'n 43.000 kamers te weinig.

Dat blijkt uit een onderzoek van ABF Research, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De problemen zijn het grootst in Den Haag, Rotterdam, Haarlem, Den Bosch, Amsterdam en Utrecht. In het onderzoek is rekening gehouden met de groei van het aantal (internationale) studenten en bouwplannen van gemeenten. Ondanks een vorig jaar opgesteld ‘Actieplan Studentenhuisvesting’ blijft de situatie in sommige steden nijpend.

Minister Kajsa Ollongren roept in een Kamerbrief op tot ‘creatieve en flexibele oplossingen’ bij de gemeenten die deze weken weer veel nieuwe studenten ontvangen. Maandag begint officieel het studiejaar en in veel steden zijn eerstejaars naarstig op zoek naar een kamer. Enkele gemeenten voelen zich genoodzaakt ‘onorthodoxe noodmaatregelen’ te treffen voor ‘piekopvang’, zo schrijft de minister.

Noodmaatregelen

Zo maakte de TU Eindhoven een website aan waarop studenten, alumni en medewerkers die een kamer over hebben, deze kunnen aanbieden aan nieuwkomers als overbruggingsperiode (drie maanden). Tilburg regelde voor negentig studenten tijdelijke opvang op de universiteit.

Studenten die in Wageningen nog niks vinden, kunnen terecht op een kazerneterrein. In de hoofdstad wordt in enkele gevallen een beroep gedaan op hostels om te voorkomen dat studenten geen dak boven het hoofd hebben. Op andere plekken in het land bivakkeren studenten momenteel zelfs op campings. Zeker internationale studenten zijn kwetsbaar omdat ze nog geen sociaal netwerk hebben opgebouwd.

Voor het eerst is groot onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van vraag en aanbod in de twintig studentensteden. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen structurele studentenwoningen en flexibel aanbod van woonruimte. In het flexibele aanbod wonen ook niet-studenten. Probleem is dat die kamers in verhouding een stuk duurder zijn dankzij woningnood (krapte) bij starters. Daarom bestaat de wens om studenten meer in structurele studentenhuisvesting onder te brengen.

Volledig scherm In het jaar 2025-2026 heeft de helft van de studentensteden nog een tekort aan structurele woonruimte. © ABF Research

Vooral in Rotterdam en Amsterdam blijft het aantal studenten dat behoefte heeft aan woonruimte maar dat niet kan vinden, groot (9000 en 13.000 in 2025). Een manier om dat op te lossen is volgens de minister het aantal onzelfstandige studentenkamers te vergroten. Die passen goed bij de levensfase van studenten onder de 23 jaar en zijn beter betaalbaar, denkt Ollongren. Ze wil dat gemeenten zelf in kaart brengen wat nodig is voor hun lokale huizenmarkt en wijst op successen: een woningbouwproject in Leiden opent binnenkort voor bijna tweeduizend studenten en starters.