Studentenvakbond en PvdA willen boete voor huisjesmelkers: ‘Ik word gewoon misbruikt’

Elias van Mourik (22) woont al bijna twee jaar in zijn studentenkamer in Utrecht, maar is de hoge huur helemaal zat. Voor vijftien vierkante meter betaalt hij 460 euro exclusief gas, water en stroom, maar inclusief servicekosten van 100 euro. ,,Waar die servicekosten voor zijn, geen idee, want de huisbaas doet bijna niks”, beweert hij. Elias besloot vorig jaar een bureau in te schakelen om via de Huurcommissie de prijs omlaag te krijgen. Voorlopig zonder resultaat. ,,Het duurt allemaal zo lang. Ik wacht al dertien maanden op behandeling van mijn zaak.”