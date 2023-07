Stormschade? Dit dekt je verzekering wel en niet

Een inboedelverzekering dekt bijvoorbeeld geen rondvliegende dakpannen. Een opstalverzekering doet dat wel. En die heb je, als je een koophuis met een hypotheek hebt, sowieso. Dat is namelijk verplicht als je de hypotheek afsluit. Huur je een woning van de woningbouw? Ook dan kun je er van uitgaan dat je goed verzekerd bent. Wat voor soort schade kan de storm veroorzaken? We vragen het na bij de verzekeringvergelijkingssite Independer.

Dit dekt je verzekering bij storm

Stormschade

Allereerst de ‘standaard’ stormschade. Denk bij stormschade aan een boom die op je huis valt of dakpannen die van je woning waaien. Je verzekering vergoedt stormschade alleen als de windkracht hoger dan 7 is. Goed om te weten is dat iedere verzekeraar een eigen risico heeft voor stormschade.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm Een omgewaaide boom viel op een auto aan de Zaanenlaan in Haarlem. © ANP / ANP

Waterschade

Waterschade wordt vaak veroorzaakt door hevige neerslag. Het kan wel zijn dat de wind zorgt voor afgewaaide dakpannen, waardoor de regen naar binnen komt. Een lek in je dak is genoeg om flinke waterschade te veroorzaken. Waterschade krijg je vergoed door je verzekeraar. Belangrijk is dat je zo snel mogelijk de oorzaak van de schade aanpakt. Daarna meld je de schade bij je verzekeraar.

Bliksemschade

Als de bliksem inslaat, krijg je vaak te maken met veel schade. Naast de brand die ontstaat, kunnen er ook scheuren in de muren komen. Ook komen veel elektrische apparaten door blikseminslag onder te veel spanning te staan. Deze kunnen hierdoor onbruikbaar worden. Bliksemschade wordt vergoed door je verzekering.

Hoger eigen risico

Dit artikel verscheen eerder op deze site na stormen in 2022. Het artikel is geactualiseerd. Heb je een koophuis? Bij stormschade heb je dan meestal een hoger eigen risico dan voor andere schades. Dat is meestal 0,2 procent van de herbouwwaarde: het bedrag dat nodig is om jouw huis op dezelfde plaats, met dezelfde grootte en bestemming opnieuw te bouwen.



Het eigen risico voor een stormschade is vaak ongeveer 250 euro. Dit kun je terugvinden in de polisvoorwaarden. Is de schade beperkt gebleven tot bijvoorbeeld een paar weggewaaide dakpannen? Dan kun je overwegen om de schade zelf te betalen.

Inboedel- versus opstalverzekering

Het gros van de mensen heeft zowel een opstalverzekering als een inboedelverzekering. Maar welke schade valt onder welke verzekering?

De opstalverzekering

Met de opstalverzekering verzeker je de woning zelf en eigenlijk alles wat nagelvast zit aan de woning. Dit zijn onder andere de muren, opbouw en het dak. Maar ook je ingebouwde keuken en badkamer vallen onder de opstalverzekering, net als eventuele zonnepanelen.

De inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzeker je alle (losse) spullen in je woning. Denk hierbij aan je (tuin)meubels, apparatuur, kleding en servies. Eigenlijk alles wat je meeneemt als je gaat verhuizen valt onder de inboedelverzekering. Als losse spullen kapotgaan door de storm, ben je daarvoor verzekerd.

Wat valt er niet onder een inboedel- of opstalverzekering?

Een inboedel- of opstalverzekering vergoedt geen schade door:

- Overstromingen

- Molest (oorlog, opstanden)

- Aardbevingen

- Atoomkernreacties

Sommige verzekeraars sluiten nog meer schades uit. Dit vind je terug in de polisvoorwaarden van je verzekeraar.

De auto

Naast je huis is natuurlijk ook je auto gevoelig voor stormschade. Is je auto alleen WA-verzekerd? Dan ben je enkel verzekerd voor schade die jij zelf veroorzaakt bij anderen. Als er straks een boom op je auto valt, krijg je dus niets vergoed. Je krijgt de schade wél vergoed met een WA+ Beperkte Cascoverzekering (bij windkracht 7 of hoger) en een WA+ Volledige Cascoverzekering (het zogeheten All Risk, bij iedere windkracht).

Het claimen van stormschade gaat in de meeste gevallen niet ten koste van de no-claimkorting, meldt Independer. Dat wil zeggen dat je niet meer premie gaat betalen omdat je stormschade claimt. Check wel even van tevoren in de voorwaarden hoe jouw verzekeraar omgaat met stormschades. Heb je een autoverzekering met een eigen risico? Dan trekt de verzekeraar het eigen risico af van de schadevergoeding die je krijgt. Want het eigen risico betaal je ook bij stormschade.

Zeven tips om schade te voorkomen

Met een koophuis, een corporatiewoning en een WA+-autoverzekering hoef je je weinig zorgen te maken. Maar schade is schade, en de afwikkeling ervan kost tijd en moeite. Voorkomen is beter dan genezen, klinkt het ook nu. Dus hoe voorkom je stormschade? Zeven tips van de verzekeraars:

- Als het even kan, parkeer je auto dan niet onder een boom.

- Tijdens een flinke bui is het slim net even wat extra afstand te houden en niet te hard te rijden.

- Ga niet met een aanhanger op pad als het niet echt nodig is.

- Controleer rondom je huis de bomen op loshangende takken of uitstekende takken die tegen muren of ramen kunnen slaan.

- Bekijk even of alle dakpannen nog goed liggen en heel zijn.

- Sluit alle ramen goed af.

- Berg tuinmeubels en bloempotten op, zodat ze niet rond kunnen waaien en schade kunnen veroorzaken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze populairste nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: