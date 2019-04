Stijlvolle woonboot voor pittig prijsje in de verkoop: ‘Mooiste plek van Amsterdam’

video Mark Rutte over woningnood: ‘Huizen bouwen is nog niet zo gemakke­lijk’

24 april De woningnood in Nederland is hoog. Veel mensen moeten jaren wachten tot ze een geschikt huis hebben gevonden. Een belangrijk probleem, vindt Mark Rutte. ,,We moeten veel meer bouwen, maar dat is niet zomaar gedaan”, aldus de premier in de Ochtend Show to go.