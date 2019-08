Stevig chalet biedt adembenemend uitzicht op Noorse fjord

Het eerste waar je op let als je dit huis ziet, is de fantastische omgeving. De chalet is gebouwd op een Noorse berg. Hij heeft dan ook guur weer en een harde wind te verstouwen. Bovendien is er lawinegevaar. Het was een uitdaging voor de architecten om een huis te bouwen dat daar tegen bestand was. De strenge bouwregels lieten enkel een saai ontwerp toe, maar er was buiten de creativiteit van de architecten gerekend.