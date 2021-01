Steeds minder asbestdaken opgeruimd

Het aantal asbestdaken dat wordt opgeruimd slinkt. Tot en met september vorig jaar werd er zo’n 5 miljoen vierkante meter asbest van daken verwijderd. In dezelfde periode in 2019 ging het om zo’n 8 miljoen vierkante meter.

Dat is een daling van bijna 40 procent, becijfert Asbestversnelling, dat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek doet naar asbest in Nederland. Dat de ontwikkelingen stagneren heeft waarschijnlijk te maken met het stoppen van een subsidieregeling in 2018 én het besluit in 2019 om voorlopig geen verbod op asbestdaken in te voeren. Ook de coronacrisis kan meespelen bij de teruglopende cijfers in 2020.

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Asbestvezels zijn zodanig klein dat ze tijdens het inademen tot diep in de longen door kunnen dringen. Later in je leven kun je er ernstig ziek van worden. Toch is er ook kritiek op de voortvarende manier waarop de overheid asbest uit de leefomgeving wil verwijderen. Asbestdeskundige Jan van Willigenburg noemde de campagne krankzinnig. Hij zei in een interview met deze site dat nooit is aangetoond dat mensen asbestkanker kunnen krijgen door een asbestdak op het schuurtje in de achtertuin. Ook rapporten van onder meer TNO wijzen niet op direct gevaar.

Het was de Eerste Kamer die anderhalf jaar geleden een stokje stak voor het asbestverbod, dat aanvankelijk in 2025 zou ingaan. De Tweede Kamer was daar bijna unaniem mee akkoord, maar de senaat vond dat huiseigenaren met te hoge kosten zouden komen te zitten. Ook zouden er te weinig mensen het werk kunnen uitvoeren. Voor het opruimen van asbest moet een bedrijf aan strenge eisen voldoen.

Naar schatting ligt er in Nederland nog zo’n 70 miljoen vierkante meter asbestdak, waarvan 25 miljoen op particuliere daken, de rest bij ‘zakelijke’ dakeigenaren. In veel gemeenten is nog niet duidelijk of openbaar hoeveel asbest er precies aanwezig is. Asbestversnelling houdt een kaart bij.

