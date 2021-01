Starters massaal naar notaris voor duizenden euro’s belastingvoordeel op nieuw huis

Den Haag heeft de primeur: duizenden woningen verwarmd met heet water uit de diepe aarde

21 december Den Haag gaat als eerste gemeente in Nederland een hele woonwijk verwarmen met aardwarmte. De kilometers diepe putten zijn al jaren geleden geboord, maar nooit gebruikt. Daar gaat nu verandering in komen. Volgende maand krijgen 1200 huishoudens hun energie uit heet water, dat uit de diepe aardlagen naar boven wordt gepompt. ,,Dit is een historisch moment.’’