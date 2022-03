Starter moet in paar jaar twee keer zoveel eigen geld hebben voor huis

Dat heeft vergelijkingssite Independer.nl berekend op basis van data van woningplatform Jumba. ,,Het is al langer duidelijk dat het voor starters steeds somberder wordt op de koopwoningmarkt”, zegt Marga Lankreijer, hypotheekdeskundige van Independer. ,,Deze cijfers bevestigen het gevoel dat veel starters hebben, namelijk dat ze er niet meer tussen komen zonder flinke spaarpot of een schenking.”

Volgens Lankreijer is de positie van starters zeer penibel. ,,Wij maken dagelijks mee dat starters de deksel op de neus krijgen als wij berekenen hoeveel geld ze kunnen lenen en wat ze aan eigen geld nodig hebben. Ze willen zo graag op zichzelf wonen, maar kunnen geen kant op. Studieschuld werkt niet echt mee, maar vaak is dat het probleem niet eens. Drie jaar geleden hebben we dit onderzoek ook gedaan en toen schrokken we al, maar de hoeveelheid geld die een alleenstaande moet meenemen voor de aankoop van een huis is sindsdien bijna verdubbeld, van 22.000 euro naar 38.000 euro.”

Als je met z'n tweeën een huis wil kopen, is op de meeste plekken in Nederland nog wel wat mogelijk, blijkt uit de interactieve kaart die Independer heeft gemaakt. ,,Maar ook dan speelt beschikbaarheid van woningen mee en dankzij het spel van overbieden is het allerminst zeker dat je direct beet hebt”, aldus Lankreijer. ,,Bovendien zien we steeds vaker dat de wensen niet meer aansluiten bij het aanbod. Een stel wil misschien wel een rijtjeshuis van minimaal 120 vierkante meter, maar ook dan heb je in sommige gebieden al best wat spaargeld nodig als je allebei een modaal salaris hebt.”

Onderstaande berekeningen van Jumba zijn gemaakt op basis van de verwachte woningwaarde van dit kwartaal per gemeente.

Groep starters groter geworden

In januari 2022 waren de prijzen van bestaande koopwoningen bijna 91 procent hoger dan in 2013, toen de huizenprijzen een dieptepunt bereikten na de kredietcrisis. Starters kopen ongeveer de helft van de vrijgekomen koopwoningen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de groep 25- tot 35-jarigen in ongeveer dezelfde periode met 11 procent is gestegen, volgens het statistiekcentrum een van de redenen dat de druk op de woningmarkt zo is toegenomen.

Quote Ik heb weinig spaargeld en kan 250.000 euro lenen. Maar voor dat bedrag heb je zelfs in Groningen niet meer dan een bovenwo­ning Lisanne Holwerda De jongeren die het lukt om een huis te kopen, gaan steeds kleiner wonen. Dat beaamt Lisanne Holwerda (32) uit Groningen. Ze heeft een aantal jaar gezocht naar een geschikte koopwoning en heeft een aantal keer overboden, maar is er nog niet in geslaagd een koophuis te bemachtigen. ,,Ik woon nu in een sociale huurwoning met een huur van 494 euro per maand. Mijn inkomen is ongeveer 50.000 euro per jaar en het zou goed zijn als ik doorstroom naar een koopwoning. Ik wil echter niet meer meegaan in de gekte, het is het mij niet meer waard. Ik heb weinig spaargeld en kan 250.000 euro lenen. Maar voor dat bedrag heb je zelfs in Groningen niet meer dan een bovenwoning. Ik zou er niet meer op vooruit gaan. Bovendien ben ik met de financiële onzekerheid rond de oorlog in Oekraïne nu extra voorzichtig geworden.”

Volgens een enquête in opdracht van Independer twijfelt 78 procent van de jongeren (tot en met 35 jaar zonder koophuis) of ze door de stijgende huizenprijzen ooit nog een huis kunnen kopen. Dat aandeel was drie jaar geleden nog 53 procent. ,,Starters hebben nu het gevoel geen regie te hebben op hun eigen woontoekomst”, zegt Sander van der Aa van woonplatform Jumba, betrokken bij het onderzoek. ,,Je wilt ze een kans blijven bieden op een appartement en dat ze misschien daarna kunnen doorgroeien naar een groter huis. Maar voor steeds minder starters zit dat kopen van een eerste huis er nog in. Een pijnlijke situatie als je de enquête erbij haalt. Want bijna negen op de tien jongeren zonder koophuis heeft wel degelijk de wens er ooit één te kopen.”

Volledig scherm Brandon Taal heeft uiteindelijk een huis gevonden in het Zeeuwse Tholen. © eigen foto

Het lukt soms nog wel

Het lukte Brandon Taal (32) na twee jaar zoeken wél een eigen koophuis te vinden. Hij woonde tot voor kort bij zijn ouders in Rotterdam en werkt in de IT. Met een modaal salaris (38.000 euro) kon hij er moeilijk tussenkomen, maar hij had inmiddels wel 40.000 euro gespaard. ,,Dan kun je aardig wat overbieden, maar vaak was het nog niet genoeg. Tot ik 185.000 euro bood op een hoekhuis in het Zeeuwse Tholen. Dat was maar 15.000 euro boven de vraagprijs, maar de bewoner gunde het me en is akkoord gegaan met mijn bod in plaats van het hoogste bod.”

Toch denkt de kersverse Tholenaar dat het hem zonder spaargeld niet was gelukt. ,,Je verliest soms de moed, maar moet je niet gek laten maken. Ik heb nooit méér geboden dan dat ik het huis waard vond. Nu heb ik ook nog geld gebruikt om het huis te verduurzamen en dat was best nodig want het is een oud huis. Bovendien moest ik natuurlijk nog het hele interieur aanschaffen, ik had niks. Ik had nooit gedacht dat ik hier zou gaan wonen, maar het is een mooi dorpje met een jachthaven. En ik heb sowieso meer huis voor het geld gekregen dan in Rotterdam mogelijk zou zijn.”

