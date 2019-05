Sproei-installaties vliegen de winkel uit na gortdroge zomer

‘Kloof tussen dure en betaalbare woning steeds groter’

3 mei De huizenprijzen gaan overal omhoog en de verschillen blijven groeien. Een huis in de Amsterdamse Vondelbuurt is tien keer zo duur als een vergelijkbaar huis in het Groningse Nieuweschans. Sowieso verwordt Amsterdam tot een eilandje voor de superrijken: de 57 duurste buurten van het land bevinden zich allemaal in de hoofdstad.