Slaapkamer wordt steeds meer bij leefruimte betrokken

Er wordt lang niet alleen meer gekozen voor een boxspring in veilig grijs. Mensen doen heel veel ideeën en inspiratie op op internet en vinden het belangrijk en leuk om hun bed volledig te kunnen personaliseren. ,,Dat is al een trend op zichzelf", zegt De Jong. ,,Een bed is tegenwoordig samen te stellen uit een keur aan stoffen, kleuren, pootjes, afwerkingen en hoofdborden. Ook de functie van het nachtkastje is veranderd. Vroeger was die vooral praktisch: er moest een wekker op staan en een boek op kunnen liggen. Het nachtkastje was letterlijk een vast onderdeel van het bed. Inmiddels is het vaak een mooi ontworpen bijzettafeltje waar een mooie lamp, accessoires en soms zelfs vaasje met mooie bloem of tak op moet staan. Ook daar zie je dat esthetiek veel belangrijker is geworden.”