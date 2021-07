Sjaak en Maartje over prachtige tuinderswoning: ‘Lust voor het oog en een klus voor het leven’

Nieuw dieptepunt Utrechtse huizen­markt: bijna half miljoen voor 33 vierkante meter in Zuilen

8 juli Aan de Marnixlaan in Utrecht staat misschien wel een van de duurste appartementen van Nederland te koop. Het is gisteren door internetmakelaar HuisPortaal.nl in de verkoop gezet voor maar liefst 475.000 euro, kosten koper.