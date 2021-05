Schatrijke George Soros verdiende miljoenen aan Nederlandse volksbuurt: ‘Kwetsbaren zijn de pineut’

Een nieuwe vloer laten leggen of je meubels stofferen? Na de zomer ben je de eerste!

12 mei Iemand vinden die je vloer komt leggen of je bank of stoel gaat stofferen? Geduld is een schone zaak! Parketleggers en woningstoffeerders zijn amper te vinden én komen om in het werk. ,,Wie nu een vloer bestelt, heeft 'm pas in juli liggen’’, zegt Mireille van Veen van Parket Specialist Gouda. Hoe komt dat?