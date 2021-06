Schaduw in de tuin met deze stijlvolle parasols en doeken

Peter en Thalessa zijn uitzicht kwijt door bouwwerk van de buurman: 'Dat mag toch niet zomaar?’

16 juni Peter en Thalessa van Ee wonen sinds vier jaar in hun droomhuis in het buurtschap Middel in Overijssel. Tegelijk met hun buren bouwden ze een nieuwbouwhuis, met vrij uitzicht over het landschap achter hun woning. Vorig jaar werden ze onaangenaam verrast door een plan van de buren om hun woning fors te vergroten. ‘Dat mag toch niet zomaar?’ dachten ze.