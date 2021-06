Remco: 'Die verbouwing heeft bloed, zweet en tranen gekost'

EnergierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Remco van ’t Klooster uit Amersfoort.

Hoe woont u?

,,We zijn anderhalve week geleden verhuisd, dus onze recente jaarrekening is nog van onze vorige woning. Samen met mijn vriendin en dochter van vier jaar woonde ik in een maisonnette in Amersfoort. Dat was een eengezinswoning van honderd vierkante meter, boven een winkel. Het was prima geïsoleerd. Er zat dubbel glas in, een nieuwe cv-ketel en we hebben nog dakisolatie aangebracht. Doordat we boven een supermarkt zaten, was de vloer eigenlijk altijd wel redelijk warm. We verkochten het huis met energielabel C.

Inmiddels zijn we na een halfjaar verbouwen verhuisd naar een jarentwintigwoning. Dat is een rijwoning met zo’n typische charmante voorgevel. Verder hebben we bijna alles wat je maar kunt bedenken aangepast. Van de enkele beglazing tot de houten vloer. Daar zit nu vloerverwarming onder en we hebben de spouwmuren geïsoleerd. Ook heb ik in zonnepanelen geïnvesteerd.”

Wat staat er op uw jaarrekening?

Periode: januari 2020 - januari 2021 Kosten elektriciteit: 227,70 euro Kosten gas: 1244,02 euro Welkomstbonus: 175 euro Verbruik stroom: 962 (dal) + 1150 kWh (normaal) Teruglevering stroom: 0 (dal) + 0 kWh (normaal) Netto stroomverbruik: 962 (dal) + 1150 kWh (normaal) Verbruik gas: 1278 m3

,,Ik stap ieder jaar over en sluit maar een contract voor één jaar af. Ik vind mezelf niet compleet doorgeslagen, maar ik vind het leuk om te kijken hoe mijn energierekening omlaag kan. In ons nieuwe huis zit bijvoorbeeld nog een cv-ketel, maar op termijn zou ik wel een warmtepomp willen. Dus heb ik daar nu met de verbouwing al rekening mee gehouden, dat ik het makkelijk kan vervangen. Ook heb ik gekozen voor HR++-glas in plaats van triple glas. Kostentechnisch vond ik dat aantrekkelijker. Ik kijk dan naar de winst die het mij oplevert ten opzichte van de hoge investering. Dat vond ik het niet waard.”

Bent u zuinig met energie?

,,Ik probeer het zo goed mogelijk te doen en het verbruik binnen de perken te houden. Ik douche niet te lang en bij de verbouwing wilde ik zoveel mogelijk duurzaam bouwmateriaal kopen. Ik struinde ook regelmatig op Marktplaats naar materialen. Dus ben ik dan zuinig? Ik doe het niet per se voor het milieu, maar ik merk het wel in mijn portemonnee. Ik kijk naar wat ik kan investeren om daar uiteindelijk voordeel uit te halen. En in het woord ‘duurzaam’ zit al het woordje ‘duur’ hè. Als ik zeg dat het me een kick geeft, is dat wellicht overdreven, maar het geeft me wel een goed gevoel. Als ik een nieuwe auto wil, kijk ik ook naar het verbruik. Dan vallen er al een heleboel auto’s af. Dat vindt mijn vriendin dan weer jammer!”

Woont u prettig?

,,We wonen ontzettend prettig. We zijn heel gelukkig en hebben ook echt de juiste keuze gemaakt om te verhuizen. We hebben heel fijn gewoond aan het winkelplein, want dat was perfect als je geen kinderen hebt. Nu wonen we in een wijk met opgroeiende kinderen. Voor ons dochtertje ook ideaal. We hebben de woning helemaal naar eigen wens verbouwd. Eigenlijk is alleen het geraamte blijven staan. Het heeft veel bloed, zweet en tranen gekost, maar ik heb geweldige hulp gekregen.”

