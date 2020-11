Regio Amsterdam wil 100 miljoen voor versnelde woningbouw

In en rond Amsterdam kunnen met hulp van het Rijk de komende vier jaar een kleine 20.000 betaalbare woningen verrijzen. De Metropoolregio Amsterdam doet daarvoor een beroep op de Woningbouwimpuls. Dat is een rijksregeling die is bedoeld om het enorme woningtekort op te lossen.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een samenwerking van 32 gemeenten en de provincies Noord-Holland en Flevoland en maakte zelf deze ambitie bekend. De woningnood is in dat gebied het hoogste van Nederland. Het ministerie van Binnenlandse Zaken treedt niet naar buiten over de andere aanvragen.

De regio Amsterdam hoopt op een bijdrage van 100 miljoen euro, wat neerkomt op gemiddeld 5000 euro per woning. Laurens Ivens, wethouder Wonen Amsterdam: ,,De tekorten aan betaalbare woningen in onze regio zijn enorm. Met zo’n bijdrage uit de Bouwimpuls kunnen we de bouw van bijna 20.000 betaalbare woningen versneld voor elkaar krijgen. Voor alle woningzoekenden in de regio zou dat een enorme opsteker zijn.”

Tien projecten

De beoogde 20.000 woningen zijn verdeeld over tien projecten in Amsterdam, Almere, Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Hilversum, Purmerend en Zaanstad. Alleen al in Amsterdam kunnen met een bijdrage uit deze regeling ruim 8300 woningen (versneld) worden gerealiseerd in het Hamerkwartier in Noord en op IJburg.

In Amstelveen zouden 2157 woningen worden gebouwd op bedrijventerrein Legmeer, in Haarlemmermeer gaat het om ruim 2000 woningen op het Pionier-Bols-terrein. Hilversum wil ruim 600 woningen bouwen bij het centraal station.

Spades

,,Het is duidelijk dat we voor een grote bouwopgave staan,” zegt Cees Loggen, gedeputeerde Wonen van de provincie Noord-Holland. ,,De plannen vanuit de gemeentes liggen voor, de spades kunnen de grond in. We rekenen op een positieve reactie van het kabinet.”

De regeling loopt tot eind 2023 en heeft een totaal budget van 1 miljard euro. Dat wordt in etappes beschikbaar gesteld. In de eerste tranche is aan 27 projecten in totaal 336 miljoen euro toegekend. Nu gaat het om de tweede tranche. Daarvoor heeft het Rijk 225 miljoen in de knip. Gemeenten konden hiervoor tot maandag middernacht voorstellen indienen.

Met de Woningbouwimpuls zou de bouw van 65.000 woningen worden versneld. De huizen worden naar verwachting ook betaalbaarder. De eerste tranche levert 51.000 woningen op, dus de verwachting is dat het doel ruim gehaald gaat worden. In afspraken van 2018 staat dat in Nederland jaarlijks 75.000 huizen worden gebouwd. Er gaan al wel geluiden op om dat aantal te verhogen, omdat het woningtekort is opgelopen tot 331.000.

De projecten moeten voldoen aan een rijtje voorwaarden. Zo moet minimaal de helft van de woningen betaalbaar zijn, dat wil zeggen: sociale huur, woningen voor middeninkomens met een maximale maandhuur van 1000 euro en koopwoningen met een verkoopprijs onder de NHG-kostengrens (nu nog 310.000 euro, per 1 januari 325.000 euro). Ook moeten de gemeenten zelf meebetalen en moeten er per project minstens 500 woningen worden gebouwd.

