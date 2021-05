Probleemloze plant met kleurrijke bloemen? Denk aan de knolbegonia

Er zijn nogal wat tuinliefhebbers die zich laten voorstaan op hun verfijnde smaak. Zij tuinieren graag met wuivende siergrassen en groepen vaste planten in pastelkleuren. In hun ogen zijn begonia’s uitgevonden voor de perkjes in het grasveld bij een verpleeghuis. Als er straks in het najaar weinig anders meer bloeit dan wat droevige chrysanten en vale herfstasters, beweert de tuinsnob met een stalen gezicht dat bruin ook een kleur is en dat we ons moeten verdiepen in de schoonheid van de aftakeling.

Volledig scherm Romke van de Kaa. © Joost Hoving Ammehoela. Die goede smaak kan me gestolen worden. Waarom zou de tuin geen feest van kleuren mogen zijn? Geef mij maar een carnaval van gladiolen, dahlia’s en begonia’s. De hele zomer kleur, tot aan de eerste nachtvorst, en dan feestend ten onder. Nu is de tijd om knolbegonia’s te planten. In potten, hangmanden, bloembakken en in de volle grond. Ze bloeien in allerlei kleuren, maar niet in het blauw. Ze zijn een reddingsboei voor wie een tuin of terras in de schaduw heeft, of alleen een balkon op het noorden, want de begonia is een van de weinige kuipplanten die van schaduw houden.

Niet alle kuipplanten zijn ‘s winters even gemakkelijk over te houden; sommige zijn in één seizoen zo hard gegroeid dat ze niet meer door de keukendeur naar binnen kunnen. Planten als sinaasappelboompjes en agaves kunnen niet zomaar worden teruggeknipt; andere verlangen ‘s winters een koele en lichte kamer - een accommodatie die in centraal verwarmde huizen nauwelijks voorkomt.

Vorstvrije plaats

Daarom is er veel voor te zeggen om kuipplanten te kiezen die je, nadat het loof bevroren is, op een vorstvrije plaats kunt wegzetten en waar je de rest van de winter niet meer naar om hoeft te kijken; planten die in het voorjaar geheid weer uitlopen en die je pas water hoeft te geven als de eerste scheuten weer boven de grond komen. Zo’n probleemloze plant is de knolbegonia: na de ijsheiligen naar buiten, na de eerste nachtvorst naar binnen en ‘s winters droog, koel en donker wegzetten.

Mijn favoriete knolbegonia is Begonia sutherlandii, een sierlijke plant met tientallen kleine oranje bloemen en een bevallige, hangende groeiwijze. Begonia sutherlandii maakt niet alleen ondergrondse knollen, maar ook kleine broedknolletjes in de bladoksels die binnen één seizoen kunnen uitgroeien tot een bloeiende plant. Wie van iets grotere bloemen houdt, zou kunnen kiezen voor de zalmoranje ‘Mme Richard Galle’ of voor de bloedrode bloemen van ‘Flamboyant’, een plant met fluwelig blad.

Voor liefhebbers van donker blad is er Begonia multiflora ‘Zwitserland’, met donkerrood, bijna zwart blad en lakrode bloemen. Wie zijn knolbegonia’s tot aan de winter wil zien bloeien, kan ze ruim voor de eerste nachtvorst naar binnen halen en op de vensterbank zetten om er dan binnenshuis zeker nog een week of zes van te genieten. Daarna kunnen ze alsnog naar hun winterberging in de kelder of garage.

Volledig scherm Begonia-Sutherlandii. © RV