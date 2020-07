De markt voor zowel huur- als koopappartementen in studentensteden wijkt sterk af van de algemene trend. In de coronaperiode werden woningen alleen maar schaarser en stegen de prijzen door, maar appartementen in studentensteden zijn een uitzondering.

Dat ontdekte Rabobank-econoom Nic Vrieselaar toen hij de cijfers van makelaarsvereniging NVM onder de loep nam. ,,De prijzen van appartementen in studentensteden laten iets geks zien. Het lijkt er in eerste instantie op dat de coronacrisis de handel in appartementen hard heeft geraakt.”

Volledig scherm De tien grootste studentensteden van Nederland. De huizenprijzen van verkochte appartementen waren ten opzichte van vorig jaar gestegen, maar op kwartaalbasis zakten ze. © NVM

Het kan volgens Vrieselaar altijd zo zijn dat er lokaal een afwijking is van een algemene trend. ,,Maar op zoveel plekken en dan ook zo flink, dan is er iets aan de hand. Het zou te maken kunnen hebben met de verhuur aan toeristen en expats (buitenlandse werknemers). Die is natuurlijk grotendeels opgedroogd.”



Cijfers van woningplatform Pararius wezen deze week zelfs op een kentering in de markt. In Amsterdam, Den Haag en Eindhoven dalen de prijzen voor nieuw aangeboden huurwoningen voor het eerst in lange tijd. ,,Beleggers zouden kunnen denken: als de prijzen gaan dalen, dan maar verkopen. Helaas is er weinig onderzoek gedaan naar de precieze rol van beleggers.”

Tijdelijke dip?

Of de huizenmarkt aan het wankelen is, is volgens deskundige Paul de Vries van het Kadaster echter nog maar de vraag. ,,Dat de appartementenprijzen in de grote steden stabiliseren is in lijn met de verwachting, maar het kan ook een tijdelijke dip zijn of een seizoenseffect”, zegt hij. ,,In het voorjaar is er altijd meer interesse in grondgebonden woningen dan in appartementen. Het kan ook zijn dat er toevallig meer kleine en dus goedkope appartementen op de markt zijn gekomen. Bedenk dat de NVM alleen de verkochte woningen registreert.”

Ook Nic Vrieselaar vermoedt dat het te maken heeft met de grootte van de appartementen. De vierkantemeterprijzen van appartementen blijken namelijk minder hard gedaald dan de transactieprijzen. In vier van de tien grootste studentensteden zijn de vierkantemeterprijzen in het tweede kwartaal zelfs nog behoorlijk gestegen. ,,Omdat kleinere appartementen goedkoper zijn dan grotere appartementen, maar een hogere vierkantemeterprijs hebben, kan dit erop wijzen dat de verkoop van grotere koopappartementen is afgenomen, bijvoorbeeld door een gebrek aan expats. De verkoop van kleinere koop-appartementen is toegenomen, bijvoorbeeld omdat beleggers deze vaker aanbieden”, analyseert Vrieselaar.

Volledig scherm De vierkantemeterprijzen van appartementen blijken minder hard gedaald dan de transactieprijzen. © NVM

Zelfbewoningsplicht

Paul de Vries van het Kadaster ziet in de markt ook andere tekenen dat beleggers het moeilijk hebben. ,,Dat heeft niet per se met de coronacrisis te maken. Juist de grote studentensteden proberen de verhuur en verkoop van woningen en dan met name appartementen beter te reguleren, bijvoorbeeld met een zelfbewoningsplicht. Ook proberen gemeenten verkamering tegen te gaan, allemaal bedoeld om de leefbaarheid in de steden te verbeteren. Dat maakt dat grote appartementen mogelijk minder in trek zijn. Je bent als belegger toch bang, omdat je niet zeker weet dat je het huis wel op de lange termijn kunt blijven verhuren.”

Van echte leegstand is voorlopig geen sprake want de woningnood is hoog, zeker in de tien studentensteden. Toch maakte Kamernet bekend dat in april 53 procent meer kamers online stonden dan in dezelfde maand vorig jaar. ,,Het blijft gissen wat er in het tweede kwartaal precies speelde in de tien grootste studentensteden’’, benadrukt Vrieselaar. ,,Maar dat er iets speelde en dat dit een impact heeft op de prijzen is wel duidelijk.” Het Kadaster komt in het najaar met een onderzoek naar de rol van beleggers op de woningmarkt.

