Populair: starters krijgen geld van ouders om huis te kopen

Starters kunnen in veel gevallen niet de kosten opbrengen die komen kijken bij het kopen van een huis. Ze krijgen daarom geld van hun ouders om toch een kans te maken op de huizenmarkt. Deze gift of lening is populair, zo blijkt uit onderzoek van BNR Nieuwsradio .

In ongeveer 20 procent van de gevallen krijgen ze een schenking om de aankoop van hun huis mogelijk te maken. In ruim 10 procent van de gevallen wordt geld geleend, zo laat onderzoeksbureau Companen aan BNR weten. Ook uit een inventarisatie van De Hypotheker komt een vergelijkbaar beeld naar voren. Ruim een derde van de starters brengt zelf 10 procent of meer van de totale koopsom in. De hypotheekadviseur verwacht dat het grootste deel daarvan wordt geholpen met geld van hun ouders.

Ouders of andere geldschieters kunnen voor de aankoop van een huis tot 102.010 euro belastingvrij schenken. Die regeling is bedoeld voor huizenkopers tot 40 jaar oud en het geld moet uiterlijk in 2021 worden ingezet.