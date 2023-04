Planten in een geveltuin moeten bestand zijn tegen hondenpis

Opa vertelt: wie ooit als eerste op het idee kwam, is nooit gedocumenteerd, maar opeens werd het in het laatste kwart van de vorige eeuw een rage: het lichten van stoeptegels om een bruidssluier tegen de gevel te planten. Ik ben nog van die generatie waarbij tegels lichten iets van een geuzendaad had, want het mocht niet. Wie een stoeptegel verwijderde, werd prompt bezocht door een politieagent en gesommeerd om de veroorzaakte schade te repareren. Bij in gebreke blijven, volgde een boete van de kantonrechter.

Nu, een half leven later, lees ik met verbazing een brochure van de overheid waarin de burger wordt aangeraden om toch vooral subsidie voor de aanleg van zijn geveltuintje aan te vragen. Van een illegaal gelichte tegel is het verschijnsel uitgegroeid tot een geaccepteerd tuingenre: naast de moestuin, de tegeltuin en de prairietuin hebben we nu ook de geveltuin.

Inmiddels is die bruidssluier van toen verdwenen en vervangen door een blauweregen. En in sommige Vinexwijken zijn de autoriteiten kennelijk bang voor ongecontroleerd breken in het plaveisel. Daar is men zo slim om de burger met tuinkriebels voor te zijn en de woningen compleet met geveltuintje op te leveren. De nieuwe bewoners krijgen er nog net geen blauweregen bij cadeau.

Planten moeten urinebestendig zijn

Het geveltuintje vraagt om een heel eigen aanpak. De beplanting moet vooral resistent zijn tegen hondenpis, zo hebben geveltuiniers al snel ondervonden. Kruiden als rozemarijn en basilicum in een geveltuin is geen goed idee. Ook de meeste vaste planten blijken niet urinebestendig. En dat verklaart dan ook waarom in de grote steden een monocultuur van blauweregens is ontstaan.

Toch zijn er nog meer mogelijkheden. En dan bedoel ik niet een witteregen in plaats van een blauwe, maar bijvoorbeeld een schijnaugurk. Een wat? Ja, een schijnaugurk, die ook wel chocoladerank wordt genoemd. Beide namen geven een hint waar het hier om gaat: de eetbare vruchten lijken op een blauwviolette augurk en de bloemen hebben de kleur van chocolade: donkerbuin met een paarse zweem.

De officiële naam is Akebia quinata. Het is een woeste klimplant met elegant blad dat uit vijf aparte deelblaadjes bestaat. De plant bloeit nu en de bloemen ruiken sterk naar vanille. En de schijnaugurk bloeit ook in de schaduw.

Kornoelje of vijg kan ook prima tegen de gevel

Maar waarom zou je eigenlijk een klimplant willen die de regenpijp ontwricht en de dakgoot vult met afgevallen blad? Want zowel de blauweregen als de schijnaugurk zijn lastig in het gareel te houden. Waarom geen gele kornoelje tegen de pui planten die zich mooi plat tegen de muur laat snoeien? Dan heb je vroege bloei en eetbare vruchten.

Of een vijg of moerbei: ook bomen die zich mooi plat tegen een muur laten leiden. Mocht de keus op een vijgenboom vallen, kies dan ‘Brunswick’ – goed winterhard, sterk groeiend en decoratief, diep ingesneden blad. Vruchtbomen hebben een dimensie meer. Kies voor een muur in de schaduw een morel. Planten kan nog net.

