Peter vreesde een wand vol met tijgervellen (en kleur), maar krijgt ‘een 10’

Tips van Fietje

Lambrisering bij de trap

,,De lambrisering met bloemetjesbehang bij de trap was echt voor Astrid bedoeld. Een strook vrolijkheid, een knipoog naar haar. Als ik de hele wand in bloemetjesbehang had gedaan, was het te wild geweest. Het moest een accent zijn. Mijn tip voor mensen die dit mooi vinden zou zijn dat je goed naar de basiskleuren kijkt, om te zien of het in de omgeving past. Je kunt ook voor een rustiger patroon kiezen en het betegelen van het stuk onder de leuning is ook een goed idee, dat is minder kwetsbaar dan behang. Als je de lambrisering in de kleur van de trap maakt, oogt de trap breder.”



Een grote eettafel

,,Je moet er natuurlijk de ruimte voor hebben, maar dat is een open deur. Misschien kun je voor een uitschuifbare tafel gaan, zodat je met veel bezoek toch fijn samen kunt zitten. Kijk goed naar de vorm als je kiest voor een grote eettafel. Bij een ovale tafel heb je de meest effectieve zitruimte. Een ronde tafel is leuk, maar vraagt veel ruimte. Kijk goed of je de stoel wel kunt uitschuiven. En de positie van de poten is ook bepalend. Ga dus vooral niet alleen voor een mooie tafel, ook voor een praktische.”



Plafond schilderen

,,In dit geval koos ik voor een roze plafond omdat Astrid dat zo graag wilde. Ik heb ook een strook op de muur mee laten verven vanwege het hoge plafond. Daarmee haal je het iets naar beneden. Andersom kun je bij een lage ruimte de kleur van de muur wat door laten lopen naar het plafond, waardoor een ruimte hoger lijkt.”



