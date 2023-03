Peter (80): ‘We hebben de thuisaccu optimaal ingesteld, hij laadt op als de stroom goedkoop is’

EnergierekeningHoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Peter van den Berg (80) uit Nunspeet.

Hoe woon je?

,,Samen met mijn vrouw woon ik in een vrijstaand huis in Nunspeet. We wonen heel mooi. Lekker landelijk, dicht bij het bos. Daarvoor hebben we 23 jaar in Spanje gewoond. Vier jaar geleden zijn we teruggekomen voor onze kleinkinderen.

Ons huis heeft een woonoppervlak van 122 vierkante meter en daar zit nog een garage en een kantoor aan vast. In Spanje hadden we een zwembad en een jacuzzi, die missen we hier wel hoor. Maar nu hebben we een leuke tuin met wat kippen. Dat heeft ook wel weer wat.

De woning komt uit 1961 en de vorige bewoner heeft wat dingen aangepakt. Zo zit er ouderwets dubbel glas in en zijn de spouwmuren nageïsoleerd. Ook heeft de vorige bewoner de aanbouw aan de keuken gerealiseerd. Qua isolatie valt er nog wel het een en ander te winnen. Ook willen we nog het een en ander laten schilderen, maar het is momenteel heel lastig om een schilder te vinden.

Sinds eind 2021 hebben we zonnepanelen op ons dak liggen. Sinds kort hebben we ook een nieuwe elektrische cv-ketel. Voorheen hadden we nog een boiler van 80 liter. Dat was niet handig. Nu hebben we twee zonneboilers van 100 liter per stuk en een thuisaccu. Dat werkt perfect.”

Wil je zelf meedoen met deze rubriek? Mail dan naar wonen@dpgmedia.nl. Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

Wat voor energiecontract heb je?

,,We hebben een dynamisch contract bij ANWB Energie. Daar betalen we 180 euro per maand voor stroom en gas. We zijn enorm blij dat we hierop zijn overgestapt. Zeker in combinatie met de thuisaccu. De keuze hebben we gemaakt omdat we hiermee verwachten te kunnen besparen in deze dure tijden. Ik betaal nu veel minder. Bovendien ben ik van vroeger uit it’er, dus ik vind het ook alleen maar leuk om me hierin te verdiepen.

Ons jaarverbruik aan stroom lag afgelopen jaar op 2832 kWh en we hebben 2665 kWh teruggeleverd. We hebben 1725 kuub gas verbruikt.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,We hebben de thuisaccu optimaal ingesteld. Hij laadt op als de stroom goedkoop is en als de stroom duur is, kunnen we deze van de accu gebruiken. De accu is in drie uur vol. Doordat we die accu hebben moeten we wel anders omgaan met diverse apparaten in huis. Maar veel dingen kun je via de app instellen.

Dit werkt voor ons echt ongelofelijk goed. Ik ben helemaal enthousiast. Zo heb ik ingesteld dat de thermostaat in de nacht op 15 graden staat. In de ochtend wordt het 19 graden en daarna kan de verwarming wel weer uit. Zeker als de zon zo lekker schijnt als nu. In de avond is het 20 graden. Warmer is het eigenlijk nooit bij ons in huis.

Quote We hebben de vloerver­war­ming in de garage en in het kantoor uitgezet sinds de energiecri­sis

Verder hebben we de vloerverwarming in de garage en in het kantoor uitgezet sinds de energiecrisis. We zitten nu in de keuken aan de computer. Je moet wat hè? Een warmtepomp is voor mij geen optie, daar ben ik nog geen fan van. En eerlijk gezegd heb ik me in andere opties zoals infraroodpanelen nog niet verdiept.”

Met het douchen gebruiken we het water van de zonneboilers. Dat werkt prima. Zelfs in de winter blijft het water voldoende warm. Apparaten zoals de wasmachine en de droger zetten we vaak tussen 11.00 en 17.00 uur aan. Of in de nacht. Dan stellen we dat met een timer in. ”

