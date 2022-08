‘Perfect storm’ op nieuwbouwmarkt: minder woningen door tekorten en stijgende kosten

In de vorige monitor werd al melding gemaakt van de haperende nieuwbouwmarkt. Nu, drie maanden later, is de situatie alleen maar verslechterd. Het aantal aangeboden en verkochte nieuwbouwwoningen is weer afgenomen. Met respectievelijk 4500 aangeboden woningen en 5500 verkochte woningen is de nieuwbouw inmiddels terug op het niveau van 2013.