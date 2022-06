Parel van een koophuis in Arnhem heeft ondergrondse ‘wietcontainer’ in tuin: ‘Voelt zo onrechtvaardig’

CBS: Minder vergunnin­gen verstrekt om woningen te bouwen

Ondanks het enorme woningtekort hebben Nederlandse gemeenten in het eerste kwartaal van 2022 minder vergunningen verstrekt om huizen te bouwen. In de eerste maanden van 2022 ging het om 16.600 te bouwen woningen. Dat is bijna 13 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

19 mei