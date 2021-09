Oude en nieuwe stijlen combineren in huis, hoe doe je dat?

Het is lastig om er niet over te struikelen in tijdschriften of op internet: interieurs die bij elkaar gesprokkeld zijn bij de kringloop of rommelmarkt. Toch blijkt uit onderzoek door de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) dat het kopen van tweedehands voor veel mensen nog altijd een negatieve associatie heeft.

In samenwerking met marktonderzoekbureau I&O Research deed het BKN in september 2020 een peiling onder 1040 Nederlanders, naar hun bekendheid met de kringloop en hun gedrag met betrekking tot hergebruik. Uit deze peiling bleek dat er op het kopen van tweedehands spullen soms nog een stigma van ‘minder bedeeld zijn’ rust.

Maar stel nu dat je net een paar geliefde objecten uit de inboedel van je oma erfde. Of dat je toch die kringloop een kans wil geven. Hoe smelt je oude spullen dan samen met je huidige interieur? Jane Schouten, stylist voor All The Luck In The World in Amsterdam (@alltheluckintheworld) en Angelique Groters, eigenaar van VINT Amersfoort (vintamersfoort.nl), een verzamelplek van ondernemers met een liefde voor vintage, geven drie tips.

1. Beleef de combinatie

Angelique Groters: ,,Ga je naar een vintage winkel, dan is het zoekwerk al voor je gedaan. Een mooie eerste stap in de wereld van tweedehands. In vintage winkels zijn spullen al geselecteerd, gerepareerd en gestijld, waardoor je ziet dat je dat brocante kastje prima kunt combineren met strakke stoelen van Gispen.”

2. Mix en match

Jane Schouten: ,,Oude spullen hebben al een leven achter de rug. Die sporen van dat leven geeft ze een dosis karakter die een nieuw object nog lang niet heeft. Tweedehands stamt vaak uit tijden waarin spullen nog oerdegelijk en ambachtelijk vervaardigd werden. Dat vakmanschap zie je terug in vormgeving en uitvoering.”

Volledig scherm © Anki Wijnen Kortom: die oude barokke kast van oma geeft je moderne interieur direct een dosis persoonlijkheid dat een interieur dat één op één uit een woonwinkel komt niet heeft. ,,Vind je dat combineren toch moeilijk, zoek dan eenheid in vorm, kleur en materiaal. Heb je een nieuwe bank met zachte rondingen, zoek er dan een vintage salontafel bij met diezelfde ronde vorm.”



Heb je veel zandtinten in huis, dan matcht dat bijvoorbeeld prachtig met oude messing-accessoires, zegt Schouten. ,,Die zijn leuk en laagdrempelig om te zoeken in een kringloop. Begin dus klein: speur eens naar vaasjes in je lievelingskleur en groepeer ze op een kast. Zo’n verzameling leidt vanzelf naar nieuwe tweedehands avonturen.”

3. Doe wat je wil

,,Mensen willen vaak één op één een foto uit een woontijdschrift nabouwen", zegt Angelique Groters. ,,Maar stel jezelf eens de vraag: reflecteert dat wel wie jij bent? Met andere woorden: probeer je eigen ziel in je interieur te leggen en volg je eigen gevoel. Neem daarom de tijd voor een bezoek aan een vintage winkel en je zal merken dat je aandacht vanzelf door objecten wordt getrokken die iets met je doen. We leven overigens in een tijd waarin je stijlen uit alle decennia door elkaar mag gooien, het mág schuren.”

