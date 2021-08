Oplichters verhuren nepwoningen: één gezin nam zelfs al intrek omdat crimineel sleutel wist te stelen

Politie­chef over onderbezet­ting, ondermij­ning en racisme in de regio: ‘We werken in een glazen huis’

23 mei Na zeventien jaar verruilde districtschef Dennis den Os de Schilderswijk en het stadscentrum van Den Haag in voor het district Zuid-Holland Zuid. Zijn stap viel samen met de intrede van corona én de verharding in de samenleving die met de komst van het virus gepaard ging. Een gesprek over onderbezetting en loyaliteit, maar ook over ondermijning en racisme. ,,Maar ik verzet me er tegen dat een racistisch incident symbool staat voor de politie als geheel.’’