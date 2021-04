Op deze manieren betrek je de boekenkast bij het interieur

vraag 't vtwonen Waarom je de televisie beter weg kunt werken (of camoufle­ren)

23 maart De overgrote meerderheid van de Nederlandse huishoudens heeft een televisie in de woonkamer. Maar niet iedereen vindt het even mooi als het zitgedeelte rond de kijkbuis is geposteerd. Barbara Natzijl van vtwonen vertelt hoe de tv in ieder geval een minder prominente positie kan krijgen.