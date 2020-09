Op bezoek in de meest bijzondere huizen: geef je op voor nieuwe videoserie

Binnen&Buiten Harmen en Kymberley verkopen hun unieke ‘schippers­vil­la’: ‘We hebben er onze liefde ingestopt’

29 augustus Harmen Schouten en zijn vrouw Kymberley verkopen hun eengezinswoning in de Zeilstraat in Den Haag. De wens landelijker te gaan wonen was er al even, maar wordt nu concreet. Wij gingen deze week bij hen langs voor de rubriek Binnen&Buiten.