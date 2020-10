Onkruid bestrijden? Elektrocutie doet het goed

Eigen tuin eerstElektrocutie is hét toverwoord in de onkruidbestrijding van nu. Met 5000 volt door de wortels; het werkt.

In nieuwsberichten over invasieve exoten is het steevast kommer en kwel: rupsen van de buxusvlinder laten van onze geliefde buxussen een zielig skelet over. Kastanjemineermotten laten het blad van kastanjebomen verkleuren en afvallen, waardoor het in juli al herfst lijkt. En de Japanse duizendknoop breekt door het wegdek, of - erger - maakt huizen onverkoopbaar.

Volledig scherm Japanse duizendknoop © Shutterstock

Voor een beetje ondernemer betekent zo’n plaag een kans. Denk aan mannen in witte pakken die voor een paar honderd euro wel even een wespennest willen opruimen. Met de opmars van de Aziatische terrorhoornaar zal die prijs ongetwijfeld verdriedubbelen. Wat hier bestreden wordt is weliswaar de plaag zelf, maar bovenal de angst voor de plaag. Hetzelfde geldt voor de mannen in maanpakken die met een omgebouwde stofzuiger de eikenprocessierups te lijf gaan: veel geld voor iets wat de koolmees gratis doet.

Zeker nu chemische bestrijding onder vuur ligt, valt in de wereld van de onkruidbestrijders veel geld te verdienen. Het nieuwe toverwood is ‘elektrisch’. Jaren geleden heb ik zo’n straalkachel op een steel aangeschaft om paardenbloemen tussen mijn straatstenen te verwijderen. Het ding ligt in de schuur te verstoffen. Niet omdat het niet werkte, maar omdat het minstens vijf minuten duurde om een klein deel blijvend weg te stralen.

Volledig scherm (Cirsium arvense) Akkerdistel © Shutterstock

5000 volt

Goed nieuws: er zijn nieuwe ontwikkelingen in de elektrische onkruidbestrijding, waarbij het onkruid niet door verhitting om zeep wordt geholpen maar door elektrocutie. Een Brits bedrijf ontwikkelde de Rootwave, een apparaat waarmee je onkruid vernietigt door een stroomstoot van 5000 volt door de wortels en stengels te jagen. Het ding is ontwikkeld voor de landbouw, maar kan ook in tuinen en wegbermen worden toegepast.

Het werkt zo: de terminator nadert de plant met een handgedragen elektrische lans. Hij plaatst een aardpen in de grond, zo dicht mogelijk bij de uit te roeien plant. Na een druk op de schakelaar wordt de plant geëlektrocuteerd. De elektriciteit wordt omgezet in warmte, de wortels worden als het ware gekookt.

Het is spectaculair om het apparaat aan het werk te zien: je ziet een vonk als de lans de plant raakt, die daarna verwelkt in een wolk van stoom. Het mooie is dat je één plant aanpakt zonder de omringende vegetatie te schaden.

Aan die elektrische lans zitten een omvormer en een aggregaat vast - samen een flinke kofferbak vol. Geen optie voor de simpele tuinier, maar het apparaat biedt hoop voor mensen die zich geconfronteerd zien met een tuin vol woekerende reuzenberenklauw, akkerdistels of Japanse duizendknoop.

Met dit systeem, door hoveniers gebruikt, kom je van veel probleemplanten af zonder gif.

Volledig scherm De reuzenberenklauw is een forse vertegenwoordiger van de schermbloemfamilie. © Jacques van der Neut

